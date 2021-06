Demi Vollering mate Marianne Vos au sprint pour remporter sa 1e Course by le Tour

Sensationnelle Demi Vollering ! Même si que peu d'observateurs l'annonçaient gagnante ce samedi, la Néerlandaise a fait la malle à toutes ses concurrentes pour remporter l'édition 2021 de la Course by Le Tour. Alors que la grandissime favorite, Anna Van der Breggen, avait mis le feu aux poudres à moins d'un kilomètre de l'arrivée, elle a calé au pire des moments. Tout profit pour Marianne Vos, à l'affut, mais surtout pour Demi Vollering, plus rapide au sprint pour dompter la redoutable bosse de Côte de la Fosse aux Loups et s'imposer au nez et à la barbe de l'expérimentée Cannibale.

Une victoire qui vient couronner une très bonne saison 2021 pour la coureuse de 24 ans, déjà lauréate sur Liège-Bastogne-Liège, 2e de la Flèche Brabançonne et de l'Amstel Gold Race, 6e des Strade Bianche et 10e de la Flèche Wallonne. Vollering succède à l'Anglaise Lizzie Deignan pour inscrire son nom au palmarès de cette Course by le Tour.

Très émue après la course, elle a eu du mal à trouver ses mots : "Je ne m'y attendais pas. J'étais très impatiente de disputer cette course. C'est dingue ! Cela s'est presque mal passé, j'étais du mauvais côté de la route. Mais Van der Breggen a fait un effort qui a forcé Vos à sortir, donc j'ai pu me replacer dans les roues."