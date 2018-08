Démare vainqueur sur toute la ligne au Tour du Poitou-Charentes

Le Français Arnaud Démare (Groupama-FDJ) a remporté le 32e Tour du Poitou-Charentes (2.1), dont il s'est aussi adjugé la 5e et dernière étape vendredi à Poitiers. Le champion de France 2017 s'est imposé après 156,6 km de course devant Jonas Van Genechten (Vital Concept) et l'Italien Matteo Malucelli (Androni).

Les Français Rudy Barbier (AG2R La Mondiale) et Lilian Calmejane (Direct Energie) complètent le top 5, tandis que Michael Van Staeyen (Cofidis) s'est classé 8e.

Arnaud Démare, qui en est à 56 victoires professionnelles, a dominé le Tour du Poitou-Charentes d'un bout à l'autre, s'adjugeant les cinq étapes au programme (quatre étapes en ligne et un contre-la-montre).

Au final, le Picard termine avec 54 secondes et 1 minute d'avance sur ses compatriotes Sylvain Chavanel (Direct Energie) et Yoann Paillot (St-Michel - Auber 93). Le premier Belge au général est Stijn Vandenbergh (AG2R La Mondiale), 13e à 2:13 du vainqueur.

Arnaud Démare succède au Danois Mads Pedersen au palmarès du Tour du Poitou-Charentes.

Avant Démare, le dernier coureur à avoir remporté cinq étapes de rang était l'Italien Jakub Mareczko, qui avait enlevé cinq étapes du Tour de Hainan en 2017.