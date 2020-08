Démare remporte le Tour de Wallonie et empoche la dernière étape devant Gilbert

Arnaud Démare a remporté l’édition 2020 du Tour de Wallonie mercredi au terme de la dernière étape entre Blegny et Erezée (199,4 km) qu’il a remportée devant Philippe Gilbert et Greg Van Avermaet. Jasper De Buyst (5e) et Amaury Capiot (6e) ont terminé dans le top 10.

Le Français, déjà vainqueur de la 2e étape et leader du général au départ de Blegny, a fait bien mieux que défendre son maillot sur un parcours exigeant marqué par 6 côtes répertoriées.

Le leader de l’équipe Groupama-FDJ a d’ailleurs dû serrer les dents dans la dernière côte, la côte de Beffe dont le sommet était situé à 8 km de l’arrivée. Démare a alors pris une vingtaine de secondes de retard alors qu’en tête de peloton, le rythme imposé par Luke Rowe puis Matteo Trentin faisait des dégâts.

Loïc Vliegen a lui tenté de s’isoler en haut de la bosse mais n’est pas parvenu à lâcher les autres prétendants à la victoire qui se sont neutralisés. Jhonatan Narvaez en a profité pour se faire la malle dans la descente alors que l’équipe Groupama-FDJ se réorganisait autour de son leader pour revenir sur l’Equatorien à 500m de l’arrivée.

Attaqué par Philippe Gilbert dans la dernière rampe vers l’arrivée, Démare a bondi dans la roue du Belge pour le déborder dans les derniers mètres et s’offrir une très belle victoire.

Dominateur, le Français succède au palmarès à Loïc Vliegen et signe sa 64e victoire chez les pros, la 5e sur une course à étapes après ses succès au Tour du Poitou-Charentes, au Tour de Picardie, aux 4 jours de Dunkerque et au Tour de l’Eurométropole.

Greg Van Avermaet est lui deuxième du général à 20 secondes tandis qu'Amaury Capiot (+0:25) termine 3e.