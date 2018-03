Déjà 17 succès en 2018 : la recette miracle de Quick-Step Floors fonctionne

Viviani s'est imposé au sprint devant l'Allemand Pascal Ackermann et le Belge Jasper Philipsen. Il s’agit ni plus ni moins que du 17e succès de la saison pour la formation belge Quick-Step Floors. Une véritable performance.

Florian Sénéchal - © FB - Florian Sénéchal

"On a des coureurs forts sur tous les fronts. Ensuite, je dirais que nous sommes très collectifs, on fait la course ensemble. Si je suis devant et qu’il y a une bordure ou une attaque, je ne vais pas rouler si je ne vois pas mes coéquipiers. Il faut qu’on soit au minimum trois ou quatre. C’est notre manière de rouler et ça réussit !", a précisé Florian Sénéchal au micro de notre collègue RTBF Jérôme Helguers.

Et le coureur français de chez Quick-Step Floors de poursuivre : "On arrive à bloquer la course ou à la faire exploser quand on veut. Ca change des autres années lorsque j’étais dans mon ancienne équipe (ndlr : Cofidis). C’est ma cinquième course et déjà la cinquième victoire pour notre formation. Ca fait drôle, c’est encourageant pour la suite."