Degenkolb et Nizzolo forfaits chez Trek-Segafredo qui aligne Stuyven

Trek-Segafredo se présentera sans ses deux meilleurs cartes samedi au départ de Milan-Sanremo (WorldTour). L'Allemand John Degenkolb et l'Italien Giacomo Nizzolo sont en effet forfaits pour la 'Primavera' et seront remplacés par l'Américain Kiel Reijnen et le Néerlandais Boy van Poppel, a annoncé l'équipe WorldTour dans un communiqué mercredi.

Vainqueur de l'épreuve en 2015, Degenkolb avait été contraint à l'abandon sur les routes de Paris-Nice la semaine dernière à cause d'une bronchite. "Je dois renoncer à contre-coeur à participer à Milan-Sanremo", a expliqué le sprinteur allemand. "Je ne serai pas en forme pour la 'Primavera'. Je me sens déjà mieux et je serai bientôt de retour sur mon vélo. Il n'y a donc pas de soucis à se faire pour les autres classiques printanières."

Nizzolo souffre quant à lui du genou et avait dû quitter le peloton lors de la quatrième étape de Tirreno-Adriatico. Les traitements appliqués ces derniers jours n'a pas eu les effet escomptés et l'équipe "ne veut pas compromettre la suite de la saison."

Jasper Stuyven et l'Italien Fabio Felline seront donc les deux fers de lance de Trek Segafredo samedi. Ils seront supportés par Koen de Kort (P-B), Ryan Mullen (Irl), Gregory Rast (Sui), Boy van Poppel (P-B) et Kiel Reijnen (USA).