Déçu de sa 2e place, Philipsen a lancé son sprint "trop tôt"

Jasper Philipsen n'est pas parvenu à contraster la domination de Sam Bennett mardi lors de la deuxième étape du BinckBank Tour. Le sprinteur belge de la formation UAE Emirates a dû se contenter de la deuxième position. Lundi, il avait fini 4e de la première étape.

"Mes équipiers m'ont parfaitement lancé mais Molano a rencontré un problème mécanique et a perdu de la vitesse. J'ai donc dû sortir plus tôt que prévu", a déploré Philipsen, 21 ans, après l'arrivée. "C'était sans doute trop tôt. C'est dommage. J'avais lâché les chevaux, j'étais passé devant tout le monde mais j'ai senti que la vitesse diminuait. Je savais que j'allais être remonté et Bennett s'en est chargé", a expliqué Philipsen qui espère avoir d'autres opportunités dans les prochains jours.

"Je dois accumuler de la confiance et prendre le positif du sprint d'aujourd'hui. Avec un peu plus de chance et si tout se passe sans tracas, je peux peut-être y arriver. Les détails sont importants dans un sprint massif et aujourd'hui j'ai été puni."