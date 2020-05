Déconfinement ou pas, Marc Sarreau opte pour le home-trainer à cause de la pluie

En ce lundi 11 mai, la France vit son premier jour de déconfinement. Les cyclistes professionnels comme les amateurs attendaient ce moment avec impatience. Privés de sorties au grand air et cantonnés au home-trainer, ils rêvaient tous de reprendre la route.



Malheureusement pour certains, la météo n’était pas au rendez-vous. Marc Sarreau, refroidi par la pluie, a choisi de faire… une bonne séance de rouleau. Déconfinement oblige, il s’est quand même entraîné à l’extérieur.



Le coureur de Groupama-FDJ a partagé ce moment avec humour. Et pour la bande-son, il a logiquement opté pour "La pluie" d’OrelSan et Stromae.