Deceuninck-Quick Step, une troisième saison au sommet ?

Depuis deux saisons, les Deceuninck–Quick Step enchaînent les performances extraordinaires. Une hégémonie qui porte un nom : le Wolfpack. Et le moins qu’on puisse dire c’est que la meute de Patrick Lefevere sait se renouveler. Kwiatkowski, Tony et Dan Martin, Kittel, Trentin, Boonen, Gaviria, Terpstra et désormais Viviani et Gilbert, saisons après saisons, de grands noms quittent le navire, mais les résultats persistent.

Qu’attendre donc de l’équipe belge cette saison ? Les départs de Gilbert et Viviani sont comblés par l’arrivée de Sam Bennett et le changement de rôle d’Alaphilippe, qui va s’attaquer aux Flandriennes. Plus que jamais, Quick Step va compter sur les jeunes loups qui arrivent dans l’équipe et sur ses leaders habituels. Jungels, Lampaert, Stybar et Alaphilippe seront les chefs de file sur les classiques. Bennett, Jakobsen et Hodeg seront les atouts principaux lors des sprints.

Keisse, Morkov, Declercq et Devenyns seront à nouveau là pour apporter leur expérience et donner le coup de pédale nécessaire pour aider leur leader, mais pas que. En termes de victoire, Dries Devenyns a déjà battu son score de l’année dernière en s’imposant sur la Cadel Evans Great Ocean Road Race, remportée l’année précédente par Elia Viviani. Alors en 2020, Deceuninck–Quick Step sera-t-il encore plus un collectif que l’équipe d’un seul homme ? Sans doute, même si le Français Julian Alaphilippe semble tout de même être la tête d’affiche des troupes de Patrick Lefevere.