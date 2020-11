Deceuninck-Quick Step signe une 9e saison de suite avec le plus grand nombre de victoires

La formation cycliste belge Deceuninck-Quick Step n'a pas réussi à décrocher dimanche la 100e victoire de son histoire dans un grand Tour, Sam Bennett ayant dû se contenter de la 2e place lors de la 18e et dernière étape de la Vuelta à quelques centimètres de Patrick Ackermann. Mais comme depuis 2012, elle boucle la saison cycliste avec le plus grand nombre de victoires au sein du peloton professionnel. La formation de Patrick Lefevere a remporté 39 bouquets dans douze pays et sur trois continents grâce à quinze coureurs différents. Le total absolu de victoires de l'équipe approche désormais près de 800 victoires. Le point d'orgue de l'année fut la victoire de Julian Alaphilippe au championnat du monde à Imola.

Ce dimanche, c’est la 87e édition des Championnats du monde de cyclisme à Imola. Sur un parcours de 258,2 km, très exigeant, Julian Alaphilippe s'est imposé. Il a réussi le tour de lâcher tous ses concurrents dans la dernière bosse du circuit d'Imola. Van Aert, piégé malgré une superbe tactique de l'équipe belge, n'a plus jamais su revenir et a réglé le sprint des poursuivants : il termine à nouveau vice-champion du monde.

Mondiaux 2020 : Victoire de Julian Alaphilippe - Mondiaux 2020 - Imola - 27/09/2020 Ce dimanche, c’est la 87e édition des Championnats du monde de cyclisme à Imola. Sur un parcours de 258,2 km, très exigeant, Julian Alaphilippe s'est imposé. Il a réussi le tour de lâcher tous ses concurrents dans la dernière bosse du circuit d'Imola. Van Aert, piégé malgré une superbe tactique de l'équipe belge, n'a plus jamais su revenir et a réglé le sprint des poursuivants : il termine à nouveau vice-champion du monde.

"Nous avons un dicton : le Wolfpack n'abandonne jamais ! Nous l'avons encore montré cette année, peut-être la plus éprouvante depuis la création de l'équipe. Nous avons dû faire face à de nombreux obstacles, de la pandémie qui a tout chamboulé aux nombreuses blessures qui ont affligé notre équipe, mais nous avons continué à nous battre, à croire et à tirer le meilleur parti de chaque situation. C'est pourquoi je tiens à féliciter tous ceux - coureurs, staff et sponsors - qui ont travaillé dur pour que nous puissions rester au sommet. Cette superbe réalisation témoigne de la mentalité et de l'ADN uniques de l'équipe", a déclaré Patrick Lefevere sur le site de l'équipe.