Deceuninck-Quick Step se renforce avec l'arrivée de Josef Cerny

Josef Cerny roulera pour Deceuninck-Quick Step la saison prochaine, a annoncé la formation cycliste belge jeudi. Le coureur tchèque portait le maillot de CCC ces deux dernières saisons.

Cerny, 27 ans, a remporté la 19e étape du Tour d'Italie cette année mais aussi le titre de champion de Tchéquie de contre-la-montre. En 2018, il a été champion de Tchéquie sur le contre-la-montre et sur route. Il roulait pour CCC ces deux dernières saisons mais l'équipe polonaise, dont la licence WorldTour a été rachetée par Circus-Wanty Gobert, a mis fin à ses activités au terme de la saison.

"Je suis très heureux de pouvoir rouler pour le 'Wolfpack' la saison prochaine et de rejoindre une des meilleures équipes du peloton", a déclaré Cerny dans le communiqué. "Je pense que je peux contribuer au fameux train de l'équipe, tout en travaillant dur en tête de peloton quand c'est nécessaire, et j'ai aussi montré que je peux jouer ma carte quand j'ai de bonnes jambes. J'ai hâte de rencontrer tout le monde et fixer mes objectifs pour la saison prochaine."

"Nous avons déjà une solide équipe pour 2021 mais nous ne pouvions pas laisser passer l'occasion de signer Josef", a ajouté Patrick Lefevere, le manager de Deceuninck-Quick Step. "C'est un très bon rouleur qui travaille pour l'équipe mais qui peut aussi jouer sa carte. Il ajoute une autre dynamique à l'équipe et nous sommes heureux de l'avoir avec nous pour la saison prochaine."