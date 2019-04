Deceuninck-Quick Step salue la victoire de Philippe Gilbert comme la 700e de son histoire

La victoire de Philippe Gilbert à Paris-Roubaix (WorldTour) dimanche est à la 700e de l'histoire de la formation de Patrick Lefèvere, aujourd'hui appelée Deceuninck-Quick Step, l'occasion pour l'équipe belge de célébrer l'événement.

Deceuninck-Quick Step a ainsi rassemblé dans une vidéo de 3 minutes 34 secondes, réalisée par La Pédale, les témoignages de quelques-uns des 156 coureurs ayant contribué aux succès de l'équipe. Ce document débute par la réaction de Philippe Gilbert après sa victoire sur les pavés de l'Enfer du Nord.

"La victoire à Paris-Roubaix est la 700e de l'équipe, c'est une grosse, grosse série et je suis heureux d'être le 700e", a dit le Liégeois, 36 ans, vainqueur de son quatrième Monument et qui se rapproche d'un Grand Chelem que seuls trois coureurs, belges, ont pu réussir: Rik Van Looy (entre 1958 et 1965), Eddy Merckx (entre 1966 et 1976) et Roger De Vlaeminck (entre 1970 et 1979). Il ne lui manque en effet que Milan-Sanremo à son palmarès.

"La plus importante victoire est toujours la suivante", rappelle le document vidéo et nul doute que l'appétit des Wolfpacks est encore loin d'être rassasié.

La victoire dimanche de Philippe Gilbert est aussi la 23e de Deceuninck-Quick Step cette saison qui avait, l'an dernier décroché un record de 73 succès en une année.