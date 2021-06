Deceuninck - Quick-Step prolonge de six ans son partenariat avec Specialized

Les coureurs de Deceuninck-Quick Step continueront à utiliser les casques, chaussures et vélos du fabricant américain Specialized les six prochaines saisons. Les deux partis, qui travaillent ensemble sans interruption depuis 2012, ont annoncé mercredi la conclusion de leur nouvel accord. Ils avaient déjà été liés entre 2007 et 2009.

Mike Sinyard, CEO de Specialized, et Patrick Lefevere, le team manager de Deceuninck-Quick Step, ont tous deux exprimé leur satisfaction après cet accord. "Specialized a été un élément essentiel de notre succès ces dernières années", a souligné Lefevere. "Il suffit de regarder les résultats pour voir quel est leur statut dans le cyclisme professionnel. Il est évident de dire que l'équipement de nos athlètes doit être de la meilleure qualité. Et c'est ce que Specialized fournit. Nous évoluons ensemble. Avec leur volonté d'innovation et leur sens du détail, Specialized est un partenaire technique parfait."