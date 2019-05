Deceuninck-Quick Step mise sur Remco Evenepoel au Tour de Norvège

Le jeune Remco Evenepoel, 19 ans, figure dans la sélection des six hommes de l'équipe belge Deceuninck-Quick Step qui participera au Tour de Norvège cycliste (2.HC). Celui-ci s'élance ce mardi de Stavanger et se termine dimanche (2 juin) à Honefoss au soir de la 6e étape.

Outre le champion du monde juniors (sur route et contre-la-montre), l'équipe se compose de Tim Declercq, Yves Lampaert, le Colombien Alvaro Hodeg, l'Italien Davide Martinelli et le Tchèque Petr Vakoc.

A l'exception de Declercq, les cinq autres "Quick Step" étaient au travail la semaine dernière dans les Hammer Series à Stavanger. Samedi, ils ont gagné la course de sprint.

Le neuvième Tour de Norvège propose un parcours varié. Le directeur sportif Tom Steels ne s'attend pas à "une course facile" mais, dit-il, "les garçons sont motivés et auront des chances". "Nous emmenons un mélange de jeunesse et d'expérience qui nous donne plusieurs atouts, du sprint à la course d'attaque. Nous voulons saisir chaque opportunité et livrer une course intense."