Deceuninck-Quick-Step mise sur Alaphilippe et Viviani à Sanremo, clap 15e pour Gilbert

Deceuninck - Quick-Step sera une des équipes à battre samedi à Milan-Sanremo (WorldTour). La formation de Patrick Lefevere sera emmenée par le Français Julian Alaphilippe et le champion d'Italie Elia Viviani. Philippe Gilbert sera pour la quinzième fois au départ de la Primavera, lui qui s'était classé 3e en 2008 et 2011.

Deceuninck - Quick-Step alignera aussi le champion de Belgique Yves Lampaert, Tim Declercq, le Tchèque Zdenek Stybar, vainqueur du Circuit Het Nieuwsblad, et l'Argentin Maximiliano Richeze.

Viviani et Alaphilippe ont fait le plein de confiance à Tirreno-Adriatico, avec trois victoires d'étapes (deux pour le Français, une pour l'Italien). Viviani sera un des favoris en cas de sprint sur la Via Roma, tandis qu'Alaphilippe, 3e à Sanremo en 2017, est un des hommes en forme du début de saison. Le coureur français de 26 ans compte déja six victoires depuis le début de saison, dont les Strade Bianche.

Le compteur de Deceuninck - Quick-Step affiche 18 victoires en 2019.

La sélection Deceuninck-Quick-Step: Julian Alaphilippe (Fra), Tim Declercq, Philippe Gilbert, Yves Lampaert, Maximiliano Richeze (Arg), Zdenek Stybar (Tch), Elia Viviani (Ita)