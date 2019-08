Deceuninck-Quick Step met le cap sur Londres avec Philippe Gilbert et Elia Viviani

Philippe Gilbert sera au départ de la Prudential RideLondon-Survey Classic (WorldTour) qui se déroule dimanche dans la capitale britannique, a annoncé jeudi son équipe Deceuninck-Quick Step qui compte aussi sur son sprinteur italien Elia Viviani, deuxième l'an dernier.

Le Colombien Alvaro Hodeg, vainqueur de deux étapes et du classement par points de la classique italienne Adriatica Ionica Race la semaine dernière, disputera lui pour la première fois la classique londonienne sur 167 km.

Iljo Keisse, l'Italien Davide Martinelli, le champion du Danemark Michael Morkov et le Tchèque Zdenek Stybar complètent la formation de Patrick Lefevere.

"La course sera un peu différente", explique Klaas Lodewyck, directeur sportif de Deceuninck-Quick Step. "Parce que nous montons deux fois le Box Hill. Nous allons essayer de contrôler au mieux la course avec Iljo et Davide et au cas où un sprint massif décide de la victoire, nous avons Elia et Alvaro. Sinon, Philippe et Zdenek, de retour à la compétition, sont nos gars pour un bon résultat dimanche."

L'Allemand Pascal Ackermann l'avant emporté l'an dernier, au sprint devant Viviani et un autre italien Giacomo Nizzolo.