Deceuninck-Quick Step met à l'amende Florian Sénéchal, qui s'excuse après s'en être pris à Walscheid

Deceuninck-Quick Step a décidé de mettre à l’amende son coureur français, Florian Sénéchal, pour son comportement après l’arrivée du Tour de Munster, ce jeudi en Allemagne.

Florian Sénéchal s’est en effet pris à l’Allemand Max Walscheid (Sunweb), lui reprochant d’avoir causé sa chute dans le sprint. Le Français emmenait son sprinteur Alvaro Hodeg vers la victoire et, ayant lancé le Colombien, s’est laissé glisser mais a chuté emmenant plusieurs autres coureurs dans son sillage.

Des images ont montré ensuite Florian Sénéchal s’en prendre vertement à Max Walscheid.

"Deceuninck-Quick Step ne peut cautionner le comportement de Florian Sénéchal à la fin du Tour du Munster. Les choses se sont réglées en interne et Florian a été mis à l’amende, dont le montant sera remis à une association de charité."

Quelques minutes plus tard, le Français avait posté son mot d’excuse. "Je présente mes excuses les plus sincères à Max Walscheid, à l’équipe Sunweb, à mon équipe et à mes fans. Ce que j’ai fait après la course est complètement inacceptable, ce geste ne représente pas qui je suis. Je suis vraiment désolé !"