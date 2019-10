Deceuninck-Quick Step engage les entraîneurs Vasilis Anastopoulos et Franck Alaphilippe

Deceuninck-Quick Step a officialisé vendredi l'arrivée comme coach de Vasilis Anastopoulos et Franck Alaphilippe, le cousin de Julian Alaphilippe, membre de la formation de Patrick Lefevere. Ils rejoignent dans cette fonction Tom Steels et Koen Pelgrim.

Le Grec, 17 fois champion de son pays et premier coureur grec professionnel, dispose du plus grand grade de coach de l'UCI, l'Union cycliste internationale. Actif au sein de sa fédération comme entraîneur et manager général, il avait rejoint SEG Racing Academy.

Franck Alaphilippe s'est tourné très jeune vers le coaching endossant des fonctions au centre d'entraînement de Saint-Amand-Montrond en France pour les cadets et les juniors. Il a guidé son cousin Julian vers les sommets et s'occupent également individuellement d'autres coureurs et coureuses. Son arrivée avait été annoncée déjà fin juillet.