Deceuninck-Quick Step annonce son équipe pour le Tour, sans Gilbert

Philippe Gilbert ne sera pas au départ du Tour de France. La confirmation officielle est tombée via le compte Twitter de Deceuninck-Quick Step.



"C'est dommage que quelqu'un comme Philippe Gilbert doivent passer son tour, mais on ne peut choisir que 8 coureurs. Cela a été très difficile. On a l'impression de présenter une équipe très bien balancée", déclare Tom Steels, dans le communiqué de Deceuninck-Quick Step.



Une explication laconique qui ne lève pas toutes les interrogations nées depuis que l'information de la non-sélection de Phil a filtré. La forme du coureur, très en vue sur le Dauphiné, n'est pas en cause. On sait que le Remoucastrien arrive en fin de contrat et que les négociations sont au point mort depuis plusieurs semaines. Est-ce une raison suffisante ?



Gilbert, qui fêtera ses 37 ans le 5 juillet, avait fait de ce Tour qui s'élance de Bruxelles un objectif. Il sera certainement déçu par cette décision. Une décision qui marquera sans doute la fin de son aventure chez Patrick Lefevere.



Julian Alaphilippe, Kasper Asgreen, Dries Devenyns, Yves Lampaert, Enric Mas, Michael Morkov, Max Richeze et Elia Viviani composeront le Wolfpack sur les routes du Tour.



La formation belge misera sur le double vainqueur de la Flèche wallonne, lauréat du maillot à pois l'an dernier, et sur l'Italien, "le sprinter le plus prolifique des 18 derniers mois". Enric Mas, 2e de la dernière Vuelta, va découvrir le Tour et sera le leader désigné pour le classement général. Kasper Asgreen fera également ses débuts sur les routes françaises.