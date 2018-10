Deceuninck nouveau sponsor principal de l'équipe Quick Step

Patrick Lefevere a enfin trouvé son bonheur. Il a présenté son nouveau sponsor ce lundi à Laethem-Saint-Martin. Il s'agit de la firme Deceuninck, spécialisée dans les PVC. Elle succédera à Quick-Step comme sponsor principal.



Le contrat initial est de trois ans avec des options de prolongation sur le long terme. Détail intéressant pour les fans, le bleu et le blanc devraient rester les couleurs de l'équipe.



"Grâce à cet engagement et celui d'autre partenaires, l'équipe peut continuer sur la lancée de cette formidable saison", déclare Patrick Lefevere, le patron de l'équipe WorldTour qui a décroché 69 victoires cette saison. "Au cours des années, nous avons montré que nous sommes un des principaux acteurs dans le sport et nos résultats garantissent une exposition et une visibilité maximales".



Quick Step, actif dans le peloton depuis 1999, restera à bord. Mais prendra un peu de recul, comme il en avait exprimé la volonté.



Malgré les nombreux succès (69 cette saison) du Wolfpack, la recherche d'un partenaire n'a pas été facile. Lefevere a remué ciel et terre pour dénicher la perle rare.



Le Manager belge va pouvoir plus sereinement préparer la saison prochaine et compléter un effectif qui compte actuellement 23 coureurs sous contrat. Il pourra aussi plancher sur l'avenir avec plus de certitudes.