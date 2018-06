Décès de l'ancien vainqueur de Milan-Sanremo et de l'Amstel Gold Race Arie den Hartog

Il avait été en 1965 le premier coureur cycliste néerlandais à inscrire son nom au palmarès de Milan-Sanremo, puis de l'Amstel Gold Race deux ans plus tard. On a appris jeudi le décès survenu pendant la nuit à l'âge de 77 ans de Arie den Hartog, qui avait tant contribué à la victoire de son compatriote et coéquipier chez Bic Jan Janssen dans le Tour de France de 1968.

Den Hartog avait auparavant été l'équipier des Français Jacques Anquetil, Lucien Aimar et Jean Stablinsky dans la formation Ford France-Gitane dirigée par Raphaël Géminiani.

Victime d'une attaque cérébrale l'année dernière, il se déplaçait en chaise roulante depuis.

Médaille de bronze du championnat du monde amateur de Salo en 1962, Arie den Hartog gagna, après une victoire d'étape, le Tour de Luxembourg pour le compte de l'équipe Saint-Raphaël-Gitane-Dunlop, puis le Grand Prix de Verviers contre-la-montre la même année, avant de se classer 2e du Grand Prix des Nations derrière notre compatriote Walter Boucquet.