Décès de l'ancien cycliste français Armand De Las Cuevas

L'ancien coureur cycliste français Armand De Las Cuevas est décédé jeudi à l'âge de 50 ans, annonce via son compte Twitter l'UNCP (Union nationale des cyclistes professionnels français).

Selon L'Equipe, Armand De Las Cuevas s'est suicidé jeudi à La Réunion où il vivait depuis plusieurs années.

Membre de l'équipe Banesto de Miguel Indurain de 1990 à 1993, Armand De Las Cuevas avait été sacré champion de France sur route. Ensuite passé par les équipes Castorama, Casino, de nouveau Banesto et Amica Chips, De La Cuevas avait remporté la Clasica San Sebastian en 1994 et le Critérium du Dauphiné Libéré en 1998. Il avait aussi enlevé une étape du Tour d'Italie 1994, qu'il avait terminé en 9ème position et, entre autres, une étape de Paris-Nice en 1993.

De La Cuevas avait pris sa retraite en 1999 à l'âge de 30 ans. Il était revenu dans le peloton comme amateur en 2006 et s'occupait d'une équipe amateur, le VC Saint-Joseph, à l'île de La Réunion.