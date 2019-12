Décès de l'ancien cycliste Alfons Sweeck, grand-père de Laurens et Diether Sweeck

L'ancien cycliste Alfons Sweeck est décédé vendredi soir à l'âge de 83 ans, a indiqué l'équipe Pauwels Sauzen-Bingoal de Laurens et Diether Sweeck, dont il était le grand-père.

Professionnel entre 1959 et 1962, 'Fokke' Sweeck a connu ses plus beaux succès en 1960, remportant cette année-là le Tour de Belgique et la 10e étape du Tour d'Espagne.

En raison du décès de son grand-père, Laurens Sweeck ne prendra pas le départ du GP Mario De Clercq samedi à Renaix. Il effectuera sa rentrée dimanche prochain à Namur en Coupe du monde de cyclocross.

Les funérailles d'Alfons Sweeck auront lieu jeudi (10h) à l'église Sint-Michiels de Keerbergen.