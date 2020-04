"De Ronde 2020: Lockdown Edition" Tim Wellens pédalera "face à la Méditerranée et avec Sophie comme soigneuse!"

C’est un évènement totalement inédit : le départ du premier Tour des Flandres virtuel sera donné cet après-midi à 15h30. L’initiative s’appelle officiellement " De Ronde 2020 : Lockdown Edition " (https://www.rtbf.be/sport/cyclisme/detail_deronde-2020-lockdown-edition-evenepoel-de-gendt-van-avermaet-faites-vos-jeux?id=10475428) et sera diffusée et commentée en direct par la RTBF sur Auvio et sur la chaîne néerlandophone Sporza. Au programme : les 32 derniers kilomètres du parcours officiel du Ronde van Vlaanderen avec donc les ascensions du Kruisberg, du Vieux-Quaremont et du Paterberg.

On vous rappelle la liste des treize participants (par ordre alphabétique) qui tenteront de remporter ce Tour des Flandres sur home-trainer : Alberto Bettiol (Italie, Education First), Thomas De Gendt (Belgique, Lotto-Soudal), Remco Evenepoel (Belgique, Deceuninck-Quick Step), Yves Lampaert (Belgique, Deceuninck-Quick Step), Michael Matthews (Australie, Sunweb), Oliver Naesen (Belgique, Ag2R La Mondiale), Nicolas Roche (Irlande, Sunweb), Jasper Stuyven (Belgique, Trek-Segafredo), Zdenek Stybar (République tchèques, Deceuninck-Quick Step), Mike Teunissen (Pays-Bas, Jumbo-Visma), Wout Van Aert (Belgique, Jumbo-Visma), Greg Van Avermaet (Belgique, CCC) et Tim Wellens (Belgique, Lotto-Soudal). Tim Wellens que Samuël Grulois a contacté à quelques heures de ce Ronde d’un autre genre.

Tim, qu’est-ce qui vous a poussé à accepter ce défi ?

" Depuis le début du confinement, on ne peut plus montrer nos sponsors. Je suis donc très content de participer à cet évènement qui, en plus, sera télévisé. On pourra ainsi mettre nos sponsors en évidence. Vous savez, pour l’instant nous sommes toujours payés pour rouler à vélo et pour, normalement, faire la publicité de nos employeurs. Mais on ne peut plus le faire puisque toutes les courses sont supprimées. Donc, vraiment, c’est une chouette initiative ! "

Le vrai Tour des Flandres procure bien plus de stress. Sur les rouleaux, ce sera comme un jeu. Je vous avoue que je ne sais vraiment pas à quoi m’attendre…

Est-ce un peu intimidant ou stressant de prendre part à une épreuve totalement inédite ?

" Pour être honnête, le vrai Tour des Flandres procure bien plus de stress. Sur les rouleaux, ce sera comme un jeu. Je vous avoue que je ne sais vraiment pas à quoi m’attendre… Mais comme la course sera retransmise à la télévision, tous les participants voudront faire une belle prestation en étant le plus fort possible. "

Vous êtes un coureur offensif. Va-t-on vous voir attaquer d’entrée ?

" Le positionnement est l’une de mes principales qualités. Mais ce dimanche, cette qualité-là ne sera pas nécessaire… Ce sera un handicap pour moi. Ici, il faudra juste pousser les watts ! Ça va être très très dur. Je ne pense pas qu’il y a une tactique idéale. Ma seule tactique sera la suivante : sur les rouleaux, il faudra pousser plus de watts dans les montées que sur le plat. "