De Pauw et Van den Bossche terminent au pied du podium de la Madison à Minsk

Les pistards Moreno De Pauw et Fabio Van den Bossche se sont classés, avec 25 points, à la 4e position de la Madison des Jeux Européens, samedi à Minsk. La Suisse, avec Robin Froidevaux et Tristan Marguet, s'est imposée avec 43 unités au compteur, notamment grâce à un tour gagné sur le reste du peloton.

Sixième à mi-course, le duo belge a profité d'une bonne seconde moitié d'épreuve pour retrouver le podium provisoire qu'il avait déjà occupé quelques minutes auparavant. Malheureusement, la Suisse et l'Autriche sont passées devant après avoir pris un tour sur le reste des participants.

Derrière la Suisse, les Pays-Bas ont profité de leur victoire dans le dernier sprint, qui compte double, pour prendre la 2e place à l'Autriche. Yoeri Havik et Jan Van Schip terminent avec 41 points, Andreas Graf et Andreas Muller avec 37.

La Belgique reste donc à cinq médailles acquises dans la capitale biélorusse. L'équipe féminine de gymnastique acrobatique a remporté deux médailles d'or (dynamique et général) et une d'argent (statique). Les judokas Matthias Casse, sacré en moins de 81 kg, et Jorre Verstraeten, en bronze chez les moins de 60 kg, sont aussi montés sur le podium lors de ces Jeux Européens.