De la Tizinadine détectée chez des coureurs Bahrain Victorious, "c'est typiquement du dopage légal"

Matej Mohoric à propos de la perquisition de Bahrain : "Je me suis senti comme un criminel" -... Un doigt sur la bouche pour mimer le geste du 'silence'. Le Slovène Matej Mohoric a choisi une célébration plutôt polémique ce vendredi pour fêter sa victoire lors de la 19e étape du Tour de France à Libourne. Encore secoué par une perquisition menée par la police française et subie par son équipe Bahrain Victorious mercredi au matin de la 17e étape, le double vainqueur d’étape sur ce Tour de France a expliqué son geste lors de l’inteview d’après-étape. "Dans le dernier kilomètre, j’ai surtout pensé à ce qui s’est passé il y a deux jours. Je me suis senti comme un criminel avec tous ces policiers dans notre hôtel", a déclaré Mohoric en faisant référence à la perquisition de mercredi. Le Slovène, ancien champion du monde espoirs, a ensuite modéré ses propos. "D’un côté, c’est évidemment une bonne chose car cela montre qu’il y a un contrôle sur le peloton. Mais ils n’ont rien trouvé car on n’a rien à cacher. J’étais un peu déçu de la façon dont ça s’est passé. Ce n’est pas une sensation agréable quand la police entre dans ta chambre et commence à fouiller toutes tes affaires, tes photos de famille, ton téléphone ou tes messages. Cela ne m’était jamais arrivé avant… mais à la fin, c’est ok", a conclu Mohoric.