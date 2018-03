De la Cruz gagne à Nice, le Général pour Soler

David De la Cruz (Sky) a remporté la huitième et dernière étape de Paris-Nice, disputée sous une pluie battante. Marc Soler (Movistar), très offensif dans cette dernière journée, a décroché cette 76ème course au soleil. Tim Wellens (Lotto-Soudal) se classe 5e final, Dylan Teuns (BMC) 6e. Thomas De Gendt (Lotto-Soudal) enlève le maillot du meilleur grimpeur.



Soler, secoué par Fraile et De La Cruz ses compagnons d'échappée, s'est démené pour conserver un avantage suffisant pour gommer son retard sur Simon Yates, porteur du maillot jaune au départ de cette dernière étape. Sur la ligne, il a réussi son pari et empoche un succès de prestige ... pour 4 petites secondes.



Le maillot jaune le Britannique Simon Yates ( Mitchelton-Scott), leader depuis sa victoire samedi dans la 7e étape, a terminé 6e à 38 secondes. Du coup, Soler, seulement 6e à 37 secondes au départ de l'étape, s'est imposé au classement final de cette épreuve du WorldTour.

Soler, 24 ans, avec le jeu des bonifications en cours d'étape et à l'arrivée, s'impose au classement final avec 4 secondes d'avance sur Yates. L'Espagnol Gorka Izagirre (Bahrain Merida) termine 3e à 14 secondes.

Soler succède au palmarès au Colombien Sergio Luis Henao et décroche son 2e succès professionnel après la 2e étape de la Route du Sud en 2016.

Tim Wellens (Lotto Soudal), le meilleur Belge dans cette 'Course au soleil', a terminé à la 5e place finale à 16 secondes dans le même temps que Ion Izaggire (Bahrain Merida), 4e. Dylan Teuns (BMC) finit 6e à 32 secondes.