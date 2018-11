De Ketele et Ghys en tête après la 2ème nuit des Six Jours de Gand

Kenny De Ketele et Robbe Ghys étaient en tête avec sept points d'avance (129-122) sur Iljo Keisse et l'Italien Elia Viviani, mercredi soir au Kuipke, à l'issue de la deuxième nuit des Six Jours cyclistes de Gand. Jasper De Buyst et Tosh Van der Sande suivaient en troisième position avec 106 points, devant la paire néerlandaise Yoeri Havik-Wim Stroetinga (78 points) qui était aux commandes de l'épreuve avec un tour d'avance mardi soir.

Toutes les autres équipes accusaient au moins un tour de retard sur les leaders.

De Ketele, malgré quatre côtes cassées, vise une quatrième victoire finale à Gand.

Il s'était en effet imposé avec l'Allemand Robert Bartko en 2011, avant de récidiver aux côtés de Jasper De Buyst en 2014, et de triompher avec Moreno De Pauw l'an dernier.

Le classement à l'issue de la deuxième nuit :

1. Kenny De Ketele/Robbe Ghys (Bel) 129 points

2. Iljo Keisse/Elia Viviani (Bel/Ita) 122

3. Jasper De Buyst/Tosh Van der Sande (Bel) 106

4. Yoeri Havik/Wim Stroetinga (P-B) 78

A 1 tour :

5. Lindsay De Vylder/Moreno De Pauw (Bel) 116

6. Roger Kluge/Theo Reinhardt (All) 86

7. Otto Vergaerde/Jules Hesters (Bel) 76

A 6 tours :

8. Francesco Lamon/Michele Scartezinni (Ita) 32

A 7 tours :

9. Jesper Morkov/Roy Pieters (Dan/P-B) 15

A 8 tours :

10. Jonas Rickaert/Stijn Steels (Bel) 37

A 10 tours :

11. Fabio Van Den Bossche/Nick Stöpler (Bel/P-B) 25

A 14 tours :

12. Gerben Thyssen/Marc Hester (Bel/Dan) 18