De Gendt surpris d'être dans l'échappée : "Le peloton s'est trompé de direction"

Thomas De Gendt (Lotto Soudal) ne s'attendait pas à faire partie de l'échappée de la 6ème étape de Paris-Nice ce vendredi. C'est finalement un concours de circonstance qui a changé la donne.

"Je roulais à l'arrière du peloton. Il y avait déjà une échappée dessinée avec notamment mon coéquipier Lars Bak. Ce n'était donc pas nécessaire pour moi de le rejoindre. J'étais calmement installé dans les dernières places du peloton avec Arnaud Démare, Bert Van Lerberghe, Alexander Kristoff et d'autres coureurs. Soudainement, je me suis rendu compte que le peloton s'était trompé de direction à un carrefour où les indications laissaient à désirer. Il y a eu quelques cris, Bert est le premier à avoir dit que quelque chose n'allait pas et nous avons donc fait demi-tour après une cinquantaine de mètres. C'est à ce moment là que nous avons débuté notre course, a expliqué le Belge à l'arrivée. Mais je me suis rendu compte un peu plus tard que nous nous étions réellement détachés du peloton. C'est la première fois de ma carrière qu'une telle chose m'arrive. Ce n'était pas du tout prévu et je n'avais pas l'intention de prendre l'échappée aujourd'hui. Mais une fois devant, nous avons parfaitement collaboré."

Malheureusement, la présence de Dylan Teuns, 14ème au classement général à 1'00'' du leader, n'a pas permis à l'échappée d'aller au bout.

"Les autres coureurs m'ont demandé de convaincre Dylan de se laisser décramponner. Normalement je ne m'abaisse pas à ça car j'ai déjà été dans sa situation. Même si je trouve ça stupide, ils ont renouvelé leur requête et j'ai finalement cédé. Il m'a répondu qu'il voulait prendre des secondes de bonification. Lorsqu'il s'est arrêté de rouler parmi nous, le peloton nous a donné plus de temps mais nous avons vite réalisé qu'il serait compliqué d'aller au bout" a conclu De Gendt.