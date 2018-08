De Gendt se montre le plus fort au Critérium derrière derny de Lombardsijde

Thomas De Gendt a remporté dimanche le critérium derrière derny de Lombardsijde. Il s'est montré le plus fort dans le final devant Timothy Dupont et Sep Vanmarcke. Le Néerlandais Fabio Jakobsen termine à la quatrième place devant Tim Declercq.

La première série a été remportée par Tim Declercq. Il termina devant Sep Vanmarcke et Thomas De Gendt. Lors de la deuxième série, la victoire est revenue à Fabio Jakobsen. Le Néerlandais a laissé, entre autres, Timothy Dupont et Thomas De Gendt derrière lui. Enfin, lors de la finale, Thomas De Gendt s'est montré le plus fort.

Plus tôt dans la journée, la victoire chez les dames élites est revenue à la cycliste de 19 ans Cameron Vandenbroucke, fille du regretté Frank Vandenbroucke. Elle s'est imposée devant Tara Gins et Mieke Docx.

. Série 1:

1. Tim Declercq (Quick-Step Floors) les 27,5 km en 40:20

2. Sep Vanmarcke

3. Thomas De Gendt

4. Timothy Dupont; 5. Jelle Wallays

. Série 2:

1. Fabio Jakobsen (P-B/Quick-Step Floors) les 27,5 km en 40:10

2. Timothy Dupont

3. Thomas De Gendt

4. Sep Vanmarcke; 5. Frederik Backaert

. Finale

(15 participants):

1. Thomas De Gendt (Lotto-Soudal) les 33 km en 47:42

2. Timothy Dupont

3. Sep Vanmarcke

4. Fabio Jakobsen; 5. Tim Declercq; 6. Jelle Wallays; 7. Frederik Backaert; 8. Lars van der Haar (P-B); 9. Roy Jans; 10. Michael Vanthourenhout; 11. Oliver Moors (G-B); 12. Dries De Bondt; 13. Gianni Marchand; 14. Giorgio D'Hoore; 15. Neal Van Vaerenbergh.