De Gendt nouveau maillot à pois : "Un maillot de plus dans ma collection"

Thomas De Gendt a été l'un des animateurs de la quatrième étape de Paris-Nice (WorldTour), mercredi. Le coureur de Lotto Soudal était membre de l'échappée partie après 9 kilomètres et a terminé deuxième de l'étape, seulement devancé par le Danois Magnus Cort Nielsen (Astana). En chemin, il a engrangé suffisament de points pour s'emparer du maillot à pois du meilleur grimpeur. "C'est un maillot de plus dans ma collection", a souri après la course De Gendt.

De Gendt, Cort Nielsen et les Italiens Giulio Ciccone (Trek-Segafredo) et Alessandro De Marchi (CCC) étaient les derniers rescapés de l'échappée. Cort Nielsen a faussé compagnie aux échappés peu après la flamme rouge. "J'ai fait une petite erreur dans le final", a reconnu De Gendt. "Je dois dire que les 13 coureurs de l'échappée ont très bien travaillé toute la journée. Sur la fin, j'ai voulu laisser De Marchi travailler et un petit écart s'est créé... C'est là que Cort Nielsen a commencé son sprint. Je n'ai jamais pu reprendre sa roue", a expliqué notre compatriote. "Il était le plus fort, mais j'ai commis une erreur."

De Gendt se console en étant le nouveau leader du classement du meilleur grimpeur avec 27 points, 6 de plus que le Français Damien Gaudin. "J'ai porté le maillot à pois de nombreuses fois dans ma carrière, et j'en ai pas mal sur Paris-Nice... Cela en fera un de plus dans ma collection. Je vais essayer de le défendre, mais j'espère aussi remporter une étape, c'est encore mieux."