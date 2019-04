De Gendt, Courtois, Museeuw : la performance de Campenaerts largement saluée

Victor Campenaerts a reçu mardi soir de nombreuses réactions positives après sa tentative réussie de battre le record de l'heure. Voici un coup d'oeil sur toutes les félicitations.

Alex Dowsett (ancien détenteur du record): "Sérieusement, c'est une étape de 55 km. C'était un plaisir de la regarder et c'est mérité. Un digne record pour un digne détenteur."

Thomas De Gendt (équipier chez Lotto Soudal): "Félicitations Victor Campenaerts avec le nouveau record de l'heure. Pendant que tu poses sur les photos, je me prépare déjà à essayer de le battre."

Marc Sergeant (manager sportif de Lotto Soudal): "Un des grands moments de ma carrière comme directeur sportif! Félicitations Victor Campenaerts. Ta place dans l'histoire du cyclisme est méritée. Merci au staff de Lotto Soudal, l'aide externe, nos sponsors et Golazo pour avoir soutenu ce projet!"

David Lappartient (président de l'UCI): "Félicitations à Victor Campenaerts de Lotto Soudal pour avoir battu le record de l'heure. Avec une distance de 55,089 km, il a atteint un nouveau pallier."

Tom Van Damme (président de Belgian Cycling): "Fantastique! La prestation de l'année, athlète de l'année! Magnifique travail de son équipe Lotto Soudal et de Golazo."

Sep Vanmarcke (EF Education First): "J'ai admiré l'heure de Victor Campenaerts avec de la passion! Quel spécialiste! Grand respect! Félicitations!"

Kevin De Weert (Performance Manager Lotto Soudal): "C'est la deuxième fois que je suis présent lorsque l'histoire du sport est écrite (ndlr, après la médaille d'or de Greg Van Avermaet aux JO de Rio en 2016.). Quel sentiment indescriptible!"

Johan Museeuw (légende du cyclisme): "Félicitations! Quel effort! Je suis totalement impressionné!"

Paul Van Den Bosch (coach de cyclisme): "Pas parmi les plus grands mais au-dessus des plus grands! Félicitations Victor Campenaerts! Tu as donné une autre dimensinon à 'se concentrer sur ses points points forts'. Aussi avec le soutien et la pensée de Stig Broeckx. Profite de tes crèpes, c'est mérité!"

Thibaut Courtois (gardien des Diables Rouges): "Quelle prestation, Victor Campenaerts! Fier d'être Belge."

Sven Nys (champion de cyclo-cross): "Plus de 55 km en une heure. Waow! Victor Campenaerts, chapeau!"