De Gendt brille en Catalogne : "C'est incroyable, j'ai tout donné !"

Thomas De Gendt est connu de tous dans le peloton pour sa capacité à prendre la bonne échappée et la faire vivre jusqu'au bout. Mercredi sur les routes du Tour de Catalogne (WorldTour) cycliste, le Belge de l'équipe Lotto Soudal a fait coup double après sa 12e victoire professionnelle, la 3e sur la course à étapes espagnole. "J'ai tout donné dans les derniers kilomètres", a réagi le nouveau leader du classement général.

D'abord dans un groupe de 5, réduit ensuite à 3, Thomas De Gendt a faussé compagnie à ses derniers compagnons d'échappée à 21 km de l'arrivée pour s'imposer après 153,2 km entre Sant Cugat del Vallès et Camprodon. "Nous avions pris un petit avantage mais le vent de face était difficile à gérer dans les longues ascensions. Après mon attaque, j'avais 2 minutes d'avance sur le peloton. Le vent a vraiment rendu les choses compliquées", a expliqué De Gendt.

"J'ai vraiment tout donné dans les 13 derniers kilomètres. J'ai pensé un moment que je n'y parviendrais pas mais j'ai continué à rouler et j'y suis parvenu. C'est incroyable", s'est réjoui le Belge de 31 ans, vainqueur pour la troisième fois sur le Tour de Catalogne après des succès en 2013 et 2016. "Je ne m'attendais pas trop à ça aujourd'hui (mercredi, NDLR) mais j'adore vraiment cette course, même aujourd'hui avec ce vent de face", a-t-il ponctué en souriant.

Au général, De Gendt compte désormais 0:23 d'avance sur l'Espagnol Alejandro Valverde (Movistar).