De Gendt avec le maillot à pois jeudi au Tour du Pays Basque

Thomas De Gendt (Lotto Soudal), à l'origine de la première attaque du jour, enfilera le maillot à pois de meilleur grimpeur, jeudi au départ de la 4e étape du Tour du Pays Basque cycliste (WorldTour). Il est passé en tête des trois montées du jour au cours de la 3e étape, et espère à présent demeurer encore longtemps à la première place de ce classement annexe.

"J'ai attaqué très tôt", avoue De Gendt, "parce qu'on savait possible, la réussite d'une offensive matinale. Je me suis donné à fond et tout seul dans cette offensive, du moins au début. Juul-Jensen m'a ensuite rejoint après quelques kilomètres. Derrière il y avait un petit groupe de coureurs intercalés qu'on a décidé d'attendre, vu que notre avance sur le peloton était minime. Mais avant cela j'avais déjà empoché deux fois trois points pour le classement de la montagne. De deux minutes, avec le renfort attendu, l'écart a grimpé jusqu'à six minutes. Certaines équipes ont alors commencé à rouler très fort en tête du peloton, et ont ainsi causé notre perte..."

"J'ai encore tenté quelque chose en plaçant une accélération dans la finale. Avec Juul-Jensen on est resté longtemps devant. J'espérais voir revenir quelques coureurs en renfort, mais le duo Kwiatkowski - De la Cruz, ce n'était pas suffisant. Le peloton se rapprochait de plus en plus et je n'ai plus insisté. Ce maillot à pois ne constituait pas un objectif au départ. Mais maintenant que je l'ai, je veux le garder. J'ai vu qu'il y a encore pas mal de points à prendre dans les 40 premiers kilomètres de l'étape finale samedi, et je réussira peut-être à les grappiller. Mais il faudra d'abord survivre à la grande étape de montagne vendredi", conclut De Gendt.