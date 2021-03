De Gendt aux anges après sa victoire sur le Tour de Catalogne: "c'est toujours spécial de gagner dans une si belle ville"

Thomas De Gendt (Lotto Soudal) a remporté la 7e et dernière étape du Tour de Catalogne (WorldTour) dimanche, avec panache, pour s'offrir son 5e succès dans cette course par étapes. Une épreuve que le coureur de 34 ans apprécie en effet tout particulièrement.

"Je voulais vraiment être sur la course parce que l'on y a pas eu droit l'an dernier en raison des circonstances dues au coronavirus. J'ai toujours bien couru ici, donc je voulais faire de mon mieux encore une fois, mais les premiers jours n'étaient pas très bons", a expliqué Thomas De Gendt à l'interview d'après-course. "J'ai senti que je progressais au fil des jours et aujourd'hui j'étais vraiment dans un bon jour. J'ai gagné déjà une fois ici à Barcelone et c'est toujours très spécial de gagner dans une si belle ville".

Thomas De Gendt a attaqué à 44 kilomètres de l'arrivée dès la première ascension de Montjuic sur les six au programme. Seul le Slovène Matej Mohoric (Barhain Victorius) a pu sauter dans sa roue. Les deux hommes ont creusé un écart de plus d'une minute avec les poursuivants.

"Je savais que dans la descente il pouvait faire le trou et il le faisait d'ailleurs à chaque passage", a ajouté Thomas De Gendt. "Si j'attaquais dans le final, mais que je n'avais que 20 mètres d'avance il pouvait me rattraper dans la descente et j'aurais été deuxième, donc il fallait que je choisisse le bon moment. J'ai attaqué dans la dernière montée en espérant pouvoir le lâcher".

Thomas De Gendt, 34 ans, ajoute une 16e victoire à son palmarès, la première depuis son succès dans la 8e étape du Tour de France 2019.