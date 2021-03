De bas en haut, la RTBF en repérage sur le Poggio di Sanremo

« Tas voulu voir Arenberg, et on a vu Arenberg. T’as voulu voir le Quaremont et on a vu le Quaremont. T’as voulu voir la Redoute, et on a vu la Redoute. T’as voulu voir le Mur, et on a vu le Mur. J’ai voulu voir Sanremo et on a vu… le Poggio. » - © RTBF