Davide Rebellin restera encore dans le peloton... à 48 ans

Flèche Wallonne 2009, Victoire de Davide Rebellin - Flèche Wallonne 2009 - 22/04/2009 L'Italien Davide Rebellin est rentré dans l'histoire en remportant pour la troisième fois la Flèche Wallonne, disputée mercredi sur 196 km entre Charleroi et Huy. A 37 ans, Rebellin a disposé du Luxembourgeois Andy Schleck et de l'Italien Damiano Cunego au terme des 195 kilomètres de la course. Le champion olympique en titre, l'Espagnol Samuel Sanchez, a pris la quatrième place devant l'Australien Cadel Evans, le Suédois Thomas Lövkvist et l'Espagnol Alejandro Valverde. Rebellin, déjà vainqueur en 2004 et 2007, rejoint les détenteurs du record des succès dans l'histoire de la classique (les Belges Marcel Kint et Eddy Merckx, l'Italien Moreno Argentin).