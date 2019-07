Davide Cimolai s'adjuge la troisième étape du TRW à Verviers, Loïc Vliegen reste en jaune

L'Italien Davide Cimolai (Israël Cycling Academy) a remporté au psrint ce lundi la troisième étape du Tour de Wallonie disputée sur la distance de 194.2 kilomètres entre La Roche-en-Ardenne et Verviers. Le Belge Loïc Vliegen (Wanty-Gobert), vainqueur sur ses terres la veille à Beyne-Heusay, a conservé le maillot jaune de leader à deux jours de l’arrivée finale.

Davide Cimolai, 29 ans, a décroché sur les routes wallonnes sa quatrième victoire de la saison, après deux étapes et le classement général du Tour de Castille et Leon. Dans un sprint en côte, l'ancien coureur de la FDJ a devancé le Belge Amaury Capiot (Sport Vlaanderen) et le Français Bryan Coquard (Vital Concept), vainqueur du Grand Prix Pino Cerami il y a quelques jours.

Pour Loïc Vliegen, porter le maillot jaune pour la première fois chez les pros est un bonheur mais aussi un poids énorme. Le coureur wallon a conservé son bien, au prix d'un gros travail de ses coéquipiers. "Ce fut une course très dure à contrôler, ma première journée en jaune n'a pas été la plus facile. Trois coureurs sont partis après 20 kilomètres mais, pour une raison que j'ignore, le regroupement s'est produit après 60 kilomètres et la course est devenue très intense. Le contrôle du peloton par mon équipe a été compliqué. Six coureurs sont sortis dans la deuxième partie du parcours et ce fut tout aussi dur de contrôler. Je salue ainsi le très gros travail de mon équipe dans la défense de mon maillot jaune. Nous avons toujours été en prise directe. Ce genre de journée est rare dans une saison. J'ai lâché des cartouches dans l'étape de lundi, certes, mais l'important était d'arriver dans les temps."

La quatrième et avant-dernière étape du Tour de Wallonie, qui sera disputée mardi entre Villers-le-Bouillet et Lierneux, s'annonce en théorie comme la plus dure, mais pas la plus décisive. "Elle sera dure, oui, mais pas pour moi, j'ai bien reconnu le parcours. Il ne faut jamais oublier que les coureurs font la course. La dernière étape, mercredi au Mur de Thuin, peut encore changer bien des choses. J'espère gagner le Tour de Wallonie, j'ai la forme, mais le niveau est très élevé et j'ai confiance en mon équipe qui est très forte."

Deux étapes figurent encore au programme de ce Tour de Wallonie 2019 : Villers-le-Bouillet - Lierneux (178.2 km), mardi, et Couvin - Thuin (186.7 km), mercredi.