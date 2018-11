Davide Cimolai rejoint Israel Cycling Academy

Le coureur cycliste Davide Cimolai portera la saison prochaine le maillot de l'équipe Israel Cycling Academy, a annoncé la formation procontinentale israélienne mercredi. Le sprinter italien de 29 ans quitte Groupama-FDJ, où il roulait depuis deux saisons et occupait le rôle de dernier "wagon du train" en faveur d'Arnaud Démare.

Auparavant, Cimolai a couru pour les équipes italiennes du WorldTour Liquigas (2010-2011) et Lampre (2012-2016).

Il compte cinq succès à son palmarès : des étapes à Paris-Nice (2015) et au Tour de Catalogne (2016 et 2017) et au Tour du Japon (2016) et le trophée de Laigueglia (2015).

La Israel Cycling Academy, avec Ben Hermans, compte un Belge dans ses rangs avec Ben Hermans. Il a rejoint à l'équipe cette saison et défendra également les couleurs israéliennes l'an prochain.