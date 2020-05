David Lappartient : " Notre plus belle réussite ? Paris-Roubaix féminin ! "

Remodelé et ultra-concentré, le nouveau calendrier World Tour vient d’être officialisé. Comme on l’imaginait, tout est articulé autour du Tour de France, centre névralgique, et priorité absolue dans le cyclisme international. Un travail d’anticipation, peut-être inutile, puisque ce calendrier n’est pas à l’abri de modifications d’ici au 1er août en fonction des décisions des différents gouvernements nationaux sur le plan sanitaire.

Interview de David Lappartient, président de l’Union Cycliste Internationale (UCI).

David Lappartient, comment êtes-vous arrivé à la publication de ce calendrier ?

Ce fut un long travail pour y arriver. Je me réjouis que ce calendrier ait été approuvé à l’unanimité. Le monde du cyclisme a fait preuve d’unité et d’un sens des responsabilités. Il est le résultat d’un compromis et d’échanges avec les équipes, les coureurs et les organisateurs, un par un. C’était fondamental parce que l’économie de notre sport a été durement touchée. Ce n’est qu’un projet qui pourrait évoluer en fonction de l’évolution de la pandémie.

A-t-on la garantie que les frontières seront ouvertes au 1er août ? Et, si ce n’est pas le cas qui composera le peloton ?

Certaines équipes nous ont fait savoir qu’elles avaient regardé comment tout cela pouvait se passer en termes de législation et déjà anticipé le retour de certains coureurs afin qu’ils soient avec une période potentiellement de quarantaine qui ne se déroule pas pendant les quinze jours qui précèdent un événement majeur. C’est pour cela que les équipes avaient besoin qu’un calendrier soit approuvé, que le confinement puisse être entamé et que les coureurs qui rentrent dans l’espace Schengen puissent être assurés de rouler.

Pouvez-vous confirmer que les courses qui seront disputées en France au mois d’août le seront à huis clos ?

Dans le World Tour, on parle du Dauphiné Libéré, la Bretagne Classique à Plouay et les championnats nationaux. La règle fixée des 5000 spectateurs maximum par épreuve s’appliquera à ces épreuves. Il incombe aux organisateurs de veiller au respect des dispositions édictées par les autorités. Je rappelle que chaque préfet de région a autorité pour réglementer ce qui se passe sur son territoire.

Le départ du Tour de France est prévu le 29 août or, comme on vient de le rappeler, le gouvernement français interdit tout rassemblement de plus de 5000 personnes avant le premier septembre. Pourrait-on vivre les trois premières étapes sans public ?

Il faudra apporter encore certaines précisions. Une course cycliste s’étale sur 200 kilomètres. Ce n’est pas comme un stade de football. Comment apprécier ces 5000 personnes ? Sur la ligne d’arrivée ou sur l’ensemble du parcours de l’étape ? Un groupe de travail spécifique a été mis en place entre les organisateurs et l’état pour répondre à tous les défis qui se présenteraient. Le Tour de France a démontré lors de Paris-Nice qu’il pouvait s’adapter aux contraintes. Les précisions viendront du gouvernement, probablement le deux juin prochain lorsque le Premier ministre français se sera exprimé.

Les championnats d’Europe sont annulés. Qu’en est-il des championnats du monde en Suisse ? L’organisateur vient de confier qu’il n’était pas certain de pouvoir être prêt à temps.

Dans l'état actuel des choses, ils ne sont pas menacés. Nous nous sommes fixé la date butoir du 30 juin pour prendre une décision.

En organisant la plupart des grandes classiques en même temps que les grands tours, ne redoutez-vous pas que l’intérêt de ces dernières soit dilué ?

Ce n’est pas la situation idéale. Dans un calendrier sans contrainte, nous n’aurions évidemment pas fait cela. En concentrant tout sur trois mois, nous n’avions pas vraiment le choix. Je tiens à remercier les organisateurs du Tour d’Espagne qui ont accepté de réduire la durée de leur épreuve ce qui évite un chevauchement avec le Tour d’Italie.

Liège-Bastogne-Liège, le Tour des Flandres et Paris-Roubaix se dérouleront pendant le Tour d’Italie. Beaucoup de coureurs, et je pense surtout aux Italiens qui aiment briller sur les classiques, devront faire un choix difficile.

C’est vrai. Maintenant on ne s’adresse pas tout à fait même style de coureurs (ndlr : ce n’est pas tout à fait exact pour la Doyenne).

Qu’en est-il de l’idée de diminuer le nombre de coureurs et/ou d’augmenter le nombre d’équipes au départ des grands tours ?

Certains ont effectivement évoqué cette question mais jamais l’UCI. Cela n’a jamais été une demande des équipes et cela n’a jamais été une demande des organisateurs. On n’a pas nécessairement cette volonté. On a cependant introduit une certaine flexibilité vu la concentration des épreuves en laissant la possibilité de prendre le départ avec un coureur de moins, six coureurs avec l’accord du Conseil du Cyclisme Professionnel (CCP), mais on parle des classiques et pas des grands tours.

Qu’attendez-vous de Paris-Roubaix féminin ?

J’ai beaucoup poussé pour cela. Depuis ma plus tendre enfance je suis fasciné par Paris-Roubaix. Les femmes disputent désormais le Tour des Flandres et Liège-Bastogne-Liège. Un accès à Paris-Roubaix apportera un rayonnement supplémentaire du cyclisme féminin.

Le protocole sanitaire est-il déjà mis en place ? Va-t-il y avoir des tests de dépistage systématiques ? Quelle est la conduite à tenir en cas de cas positif dans une équipe au cours d’une course par étapes ?

C’est un sujet majeur pour nous. On a décidé la mise en place d’un groupe spécifique dédié à répondre à toutes ces questions. Il sera conduit par le Directeur médical de l’UCI et comprendra deux médecins d’équipes, des équipes, des coureurs. Ce groupe de travail essentiel est lancé mais il doit encore nous livrer ses conclusions.