Dauphiné : "Un sprint de moelleux", souligne Alaphilippe

Julian Alaphilippe (FRA/Deceuninck), vainqueur de l'étape: "C'était un sprint de moelleux, après une course aussi longue et difficile. Dans la dernière bosse, j'ai tenté deux-trois fois d'accélérer mais je ne pouvais pas faire la différence, j'avais affaire à deux coureurs de très haut niveau. Je savais que Mühlberger était rapide, explosif. Au sprint, il fallait jouer intelligemment. Quand il a lancé le sprint, j'ai remonté centimètre par centimètre, avec le goût de l'acide lactique dans les jambes, dans la bouche. Je n'étais pas sûr d'avoir gagné, je n'ai pas levé les bras. C'est une victoire particulière, déjà c'est ma première course en France et quand on voit le plateau du Dauphiné..."

Romain Bardet (FRA/AG2R La Mondiale), 12e de l'étape: "C'était très long, un vrai marathon. On savait qu'il y avait des risques que l'étape soit escamotée aujourd'hui (par les favoris). Félicitations à Julian, c'est une sacrée victoire, ça fait honneur au vélo que le numéro un mondial se comporte de cette façon."