Dauphiné: Nairo Quintana a abandonné à cause d'une douleur au genou

Kuss gagne à Megève, Martinez renverse Pinot et empoche le Critérium Dauphiné - Critérium du... epp Kuss a remporté la 5e et dernière étape du Critérium du Dauphiné. L’Américain s’est imposé sur l’Altiport de Megève et a offert un troisième succès à la formation Jumbo-Visma. La lutte pour le classement général a été indécise jusqu’au bout. C’est finalement le jeune Daniel Martinez (EF Education First) qui a émergé dans son duel à distance avec Thibaut Pinot (Groupama-FDJ).