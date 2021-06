Dauphiné : Lutsenko remporte le contre-la-montre, Pöstlberger s’arrache pour conserver le maillot jaune

Dauphiné : Lutsenko remporte le contre-la-montre, Pöstlberger s’arrache pour conserver le... Alexey Lutsenko (Astana-Premier Tech) a remporté ce mercredi la 4e étape du Critérium du Dauphiné, un contre-la-montre vallonné de 16.4km entre Firminy et Roche-la-Molière. Le Kazakh a dévoré les kilomètres en 21:36 et a devancé son coéquipier Ion Izagirre de 8 secondes. Une très bonne opération donc pour la formation Astana ! Le vainqueur du Tour des Flandres et le double champion du Danemark du chrono Kasper Asgreen (Deceuninck-QuickStep) a obtenu la troisième place grâce à un chrono de 21:45.