Dauphiné : Lukas Pöstlberger, au bout de l’effort, s’offre la 2e étape en solitaire

Lukas Pöstlberger (BORA-hansgrohe) s’est imposé en solitaire sur la 2e étape du Critérium du Dauphiné disputée entre Brioude et Saugues. L’Autrichien s’est montré le plus fort au bout des 172.8 kilomètres après avoir dompté la Côte de la Forêt de Pourcheresse (6.9km à 6.4%) dans les derniers kilomètres de la course. La deuxième place s’est jouée au sprint et c’est Sonny Colbrelli (Bahrain-Victorious) qui a été le plus rapide devant Alejandro Valverde (Movistar).

Héros de la première étape, Brent Van Moer a vécu une course plus compliquée et a cédé son maillot jaune de leader au gagnant du jour Lukas Pöstlberger. Le coureur autrichien domine le général avec 12 secondes d’avance sur Sonny Colbrelli.

Parti à l'avant dans un petit groupe dès le début de l'étape, Lukas Pöstlberger a distancé ses compagnons en plusieurs temps (Holmes et Delaplace, puis Archbold) pour se retrouver seul en tête dans les 18 derniers kilomètres.

Le coureur de 29 ans a ensuite résisté au retour du peloton qui a été réglé, une douzaine de secondes plus tard, par l'Italien Sonny Colbrelli, déjà deuxième dimanche.

Mardi, la troisième étape, longue de 172,2 kilomètres, relie Langeac (Haute-Loire) à Saint-Haon-le-Vieux (Loire). Le parcours, souvent rugueux, avantage toutefois les sprinteurs/puncheurs avec une arrivée en faux-plat montant.