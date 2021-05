Dauphiné : Le Belge Brent Van Moer réalise l’exploit et s’impose sur la 1ère étape

Incroyable Brent Van Moer ! Après 178 kilomètres d’échappée, le Belge s’est imposé en solitaire lors de la première étape du Critérium du Dauphiné autour de la ville d’Issoir, au terme d’un parcours long et vallonné de 182 kilomètres. Il s'agit de sa première victoire dans le monde professionnel. Le coureur de Lotto-Soudal profite de l’occasion pour s’emparer du maillot jaune de leader mais ce n’est pas tout ! Van Moer réalise un magnifique exploit puisqu’il s’empare également du maillot de meilleur grimpeur après avoir engrangé les 10 points mis en jeu lors des différentes difficultés ainsi que le maillot rouge félicitant le meilleur combatif de l’étape. Pas rassasié, le Belge endosse également le maillot vert du classement par point mais aussi le maillot blanc couronnant le meilleur jeune de ce Dauphiné.

Cette première étape s'annonce difficile, avec deux ascensions à répéter 3 fois : le Côte du château du Buron (3,2km à 6%) et le Col de la Croix des Gardes (1,6 km à 4,8%).

Rapidement, quatre coureurs prennent les devants pour compter 2 minutes 30 d'avance sur le peloton. Patrick Gamper (Bora-Hansgrohe), Ian Garrison (Deceuninck-Quick Step), Cyril Gautier (B&B-Vital Concept) et le Belge Brent Van Moer (Lotto-Soudal) composent l'échappée du jour. C'est d'ailleurs Van Moer qui empoche le point lors de la première difficulté au sommet de la côte de Bergonne (4e catégorie).

A 100 kilomètres de l'arrivée, les quatre fuyards comptent désormais 5 minutes sur le peloton, mené par les formations Bahraïn-Merida, UAE Team Emirates et Trek-Segafredo.

Au sommet de la côte du château de Buron (3e catégorie), la 2e difficulté de la journée que les coureurs devront effectuer à trois reprises, Brent Van Moer empoche 2 points supplémentaires et gagne un autre point pour être passé en tête au sommet du col de la Croix des Gardes (4e catégorie).

Après 100 km de course, Ian Garrison n'arrive plus à suivre et lâche les trois hommes de devant. L'Américain est ensuite repris par le peloton quelques kilomètres plus tard. A 50 km de l'arrivée, le trio de tête compte 4 minutes 35 d'avance sur le peloton.

Le Belge Brent Van Moer ne faiblit pas et prend 3 points de plus en passant à nouveau en tête lors des deuxièmes passages de la côte du château de Buron et du col de la Croix des Gardes. Avec 7 points collectés depuis le début de la journée, le coureur de Lotto-Soudal endossera le maillot de meilleur grimpeur à la fin de l'étape.

La cloche sonne à 37 kilomètres de l'arrivée et Patrick Gamper, Brent Van Moer et Cyril Gautier sont toujours aux avants-postes alors qu'il reste un tour à parcourir. Le peloton, avec Ineos en tête, se rapproche petit à petit de l'échappée qui ne compte plus que 2 minutes 25 d'avance avant la dernière ascension de la côte du château de Bureau. Lors de cette dernière côte, Van Moer fait l'effort pour partir seul en tête et prend 15 secondes d'avance sur Gautier et Gamper.

A 13 kilomètres de la ligne d'arrivée, Van Moer rajoute les 3 derniers points à son compteur mais ne compte plus qu'une minute d'avance sur le peloton qui a déjà rattrapé Gamper. Alors qu'il ne reste plus que 8 kilomètres à parcourir, Brent Van Moer possède 50 secondes sur le peloton emmené par la formation Bike Exchange.

Le Belge de 23 ans ne craque pas et continue à produire son incroyable effort pour franchir la ligne d'arrivée les bras levés. Derrière lui, Sonny Colbrelli (Bahrain - Victorious) s'empare de la deuxième place au sprint en devançant Clément Venturini et le Belge Jasper Stuyven.