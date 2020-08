Dauphiné : Hermans et Van Moer, présents dans l’échappée, chutent et abandonnent

Quinten Hermans (Circus-Wanty Gobert) et Brent Van Moer (Lotto-Soudal) ont connu une drôle de journée lors de la première étape du Critérium du Dauphiné. Présents dans l’échappée, les deux Belges ont chuté dans la descente de la côte de Courreau. Ils ont tous les deux abandonné.



Les attaquants n’ont pas vraiment été récompensés de leurs efforts. Trois des cinq hommes de tête ne verront pas l’arrivée. Niccolo Bonifazio (Total-Direct Energie), victime de douleurs au dos, avait été lâché avant de quitter la course.



"Quinten n’a pas perdu connaissance mais il est blessé au bras. Le docteur de l’équipe l’a accompagné à l’hôpital", a tweeté l’équipe belge.



Michaël Schär (CCC) et Tom-Jelte Slagter (B&B hôtel-Vital Concept) sont les "rescapés" de cette drôle d’échappée.