Dauphiné : Formolo remporte la 3e étape après un joli numéro, Roglic toujours en jaune prend du temps à Bernal

Après la victoire de Primoz Roglic hier au Col de Porte, les coureurs de ce Critérium du Dauphiné ont passé une nouvelle journée intense avec 157km à faire entre Corenc et Saint-Martin-de-Belleville.

Et au passage, les coureurs ont du passer par le Col de la Madeleine, classé hors catégorie, avant de rejoindre Saint-Martin-de-Belleville via une côté répertoriée en 1e catégorie.

Et à ce petit jeu-là, c'est Davide Formolo qui s'est montré le plus fort. L'Italien devance le maillot jaune Roglic de 33 secondes qui reste premier au classement et qui s'est même permis de prendre quelques secondes à Bernal.

Formolo faisait partie de l'échappée du matin qui était partie après 30 km. Et le champion d'Italie a tenu jusqu'au bout en lâchant Pierre Latour (AG2R La Mondiale) au km 91, dans l'ascension du col de la Madeleine.

Primoz Roglic conserve la tête du classement général où il devance Pinot de 14 secondes et Buchmann de 20 secondes.

Ce samedi, la 4e étape sera encore montagneuse. Longue de 153,5 kilomètres, elle reliera Ugine à Mégève.