Danse de la joie pour Démare, libéré de sa chambre d'hôtel aux Emirats

Libéré, délivré… Après 10 jours de confinement dans leur chambre d’hôtel, Arnaud Démare et ses coéquipiers sont enfin libres. Le cycliste de la formation Groupama-FDJ a partagé sur son compte Instagram des vidéos racontant son quotidien, enfermé dans sa chambre. Séries Netflix, jeux de cartes, plats livrés en room service, atelier coiffure et séances de sport, avec ou sans vélo, pour maintenir sa condition physique : tel était le quotidien d’Arnaud Démare et son coéquipier, Ramon Sinkeldam. Comme on peut le constater dans les vidéos, les deux comparses n’ont pas perdu leur sens de l’humour.

Une danse pour célébrer la fin de la quarantaine

Dans une vidéo publiée dimanche, on voit Arnaud Démare qui apprend la fin de son confinement tout en se lavant les mains avec du gel hydroalcoolique. Et là, sourire aux lèvres, musique à fond, Démare et son coéquipier Sinkeldam se lancent tous deux dans une danse de la joie. Chambre, ascenseur avec valise à la main : tous les endroits sont bons pour célébrer la fin de la quarantaine. Mais sans oublier le port d’un masque. La sécurité étant toujours de mise…

Pour rappel, ce confinement avait été décidé à la suite de la révélation de plusieurs cas positifs au coronavirus lors du Tour des Emirats. Si la plupart des concurrents avaient pu quitter le pays assez rapidement, la découverte de nouveaux cas avait amené les autorités à confiner les quatre équipes qui occupaient le même étage que les personnes contaminées.