Daniel McLay gagne la 2e étape du Tour du Guangxi au sprint

Le Britannique Daniel McLay (EF Education First) a remporté la deuxième étape du Tour du Guangxi cycliste (WorldTour), disputée sur 152,3km entre Beihai et Qinzhou, vendredi ponctuant la belle journée de son équipe qui a vu Sep Vanmarcke longtemps aux avant-postes.

Daniel McLay, 27 ans, pour sa première victoire dans une épreuve du WorldTour, a devancé l'Allemand Pascal Ackermann (Bora-Hansgrohe) et l'Italien Matteo Trentin (Mitchelton-Scott). Premier belge au sprint, Timothy Dupont (Wanty-Gobert) est 9e juste devant le Colombien Fernando Gaviria (EAU Team Emirates), vainqueur la veille.

Deux Belges, Sep Vanmarcke (EF Education First), donc, et Laurens De Vreese (Astana), et un Français Jérôme Cousin (Total Direct Energie) ont composé le trio de tête qui a navigué longtemps devant le peloton avec encore 2:30 d'avance sur le peloton à 50 km de l'arrivée.

Le peloton revenait très fort sous la barre des 10 kilomètres, poussant Sep Vanmarcke à tenter son va-tout à 7,5 km du but alors que ses deux compagnons d'échappée sont repris. Son action sera annihilée à 3 kilomètres de l'arrivée laissant place à un sprint massif.

Daniel McLay surprenait les meilleurs sprinters présents en Chine pour remporter sa 8 victoire sur le circuit, dont l'Eurométropole en 2017,.

Fernando Gaviria doit céder son maillot de leader à Pascal Ackermann.

La 3e étape samedi se disputera autour de Beihai sur 135,6km. Le Tour du Guangxi s'achève mardi. Tim Wellens, en 2017, et l'Italien Gianni Moscon l'année dernière, avaient remporté les deux premières éditions du Tour du Guangxi.