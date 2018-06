Dan Martin remporte la 5ème étape du Critérium du Dauphiné, Thomas en jaune

L'Irlandais Dan Martin (UAE Team Emirates) s'est imposé en solitaire à l'issue de la 5e étape du Critérium du Dauphiné cycliste (WorldTour). Elle reliait Grenoble à Valmorel sur un parcours de 130,5 km qui s'achevait par une ascension classée en 1e catégorie longue de 12 kilomètres. L'Italien Gianni Moscon (Sky) a cédé son maillot jaune de leader après avoir été décramponné à un peu plus de trois kilomètres de l'arrivée. C'est son équipier le Gallois Geraint Thomas, 2e de l'étape à 4 secondes de Martin, qui l'endosse.

La victoire s'est jouée dans les quatre derniers kilomètres après la fin de l'échappée matinale. A la suite d'une attaque de l'Espagnol Marc Soler, le Britannique Adam Yates a réagi avant que Dan Martin ne file seul vers le sommet à plus de 3 km de la banderole finale. Dans le dernier kilomètre, Geraint Thomas s'est lancé seul à sa poursuite mais n'a pu le rejoindre. Yates a franchi la ligne en 3e position à 15 secondes.

Au général, Thomas précède de 1:09 l'Italien Damiano Caruso (BMC), 7e de l'étape à 24 secondes. Gianni Moscon (Sky) est 3e, également à 1:09. Le Français Julian Alaphilippe (Quick-Step Floors) est 4e à 1:10, le Polonais Michal Kwiatkowski (Sky), 5e à 1:15 et Adam Yates, 6e à 1:18.

Samedi, la 6e et avant-dernière étape est longue d'à peine de 110 km entre Frontenex et le sommet de la longue montée vers La Rosière Espace San Bernardo (1e catégorie), une répétition générale de la 13e étape du prochain Tour de France. Dimanche, les 136 km de la 7e étape entre Moûtiers et Saint-Gervais Mont Blanc ponctueront cette 70e édition. On connaîtra alors le successeur du Danois Jakob Fuglsang qui a a préféré cette année disputer le Tour de Suisse.