Dan Martin, malade, renonce à ses ambitions personnelles sur la Doyenne

Liège-Bastogne-Liège 2013, Victoire de Daniel Martin - Liège-Bastogne-Liège 2013 - 21/04/2013 L'Irlandais Daniel Martin (Garmin-Sharp) a remporté la 99e édition de Liège-Bastogne-Liège. Il devance Joaquim Rodriguez (2e) et Alejandro Valverde (3e). Philippe Gilbert est 7e et premier coureur belge. L'Irlandais Daniel Martin (Garmin), neveu de l'ancien champion Stephen Roche, a remporté dimanche Liège-Bastogne-Liège, la Doyenne des classiques cyclistes, longue de 261,5 kilomètres. Daniel Martin, dont la mère est la soeur de Stephen Roche (vainqueur du Tour 1987), a devancé dans les derniers hectomètres de course les Espagnols Joaquim Rodriguez et Alejandro Valverde.